«Готова на полиграф в прямом эфире»: Елена Темникова отреагировала на скандальное заявление Ольги Серябкиной

Интервью экс-солистки группы SEREBRO Елены Темниковой Ирине Шихман прогремело в медийном пространстве, словно бомба. Впервые певица назвала причины, которые вынудили ее покинуть коллектив. В качестве одной из них певица назвала интимную связь между Ольгой Серябкиной и Максимом Фадеевым. Однако, в свою очередь, Ольга, выступающая под псевдонимом MOLLY, опровергла слова бывшей коллеги, сделав сенсационное признание в романтических отношениях с Темниковой: «В нашей стране не принято рассказывать о таком, но да, это правда. Об этом ходили слухи, но мы никогда не подтверждали, не рассказывали. Мы были вместе, как девушка с девушкой. Это она была моей любовью, а не наш продюсер. <…>О наших отношениях знали наши друзья, наш близкий круг. Лене я очень верила и любила ее, доверяла».