«Готова на полиграф в прямом эфире»: Елена Темникова отреагировала на скандальное заявление Ольги Серябкиной

Интервью экс-солистки группы SEREBRO Елены Темниковой Ирине Шихман прогремело в медийном пространстве, словно бомба. Впервые певица назвала причины, которые вынудили ее покинуть коллектив. В качестве одной из них певица назвала интимную связь между Ольгой Серябкиной и Максимом Фадеевым. Однако, в свою очередь, Ольга, выступающая под псевдонимом MOLLY, опровергла слова бывшей коллеги, сделав сенсационное признание в романтических отношениях с Темниковой: «В нашей стране не принято рассказывать о таком, но да, это правда. Об этом ходили слухи, но мы никогда не подтверждали, не рассказывали. Мы были вместе, как девушка с девушкой. Это она была моей любовью, а не наш продюсер. <…>О наших отношениях знали наши друзья, наш близкий круг. Лене я очень верила и любила ее, доверяла».
Несколько часов назад Елена Темникова опубликовала в Instagram заявление, в котором назвала слова Серябкиной плохо срежиссированной выдумкой: «Я смотрю, мое интервью породило вчера занятные откровения (яркие фантазии) от лица моей бывшей коллеги по группе. Плохо срежиссированная выдумка. Очень плохо. Я сказала в интервью, что она хорошая актриса. Перехвалила. Каюсь».
Более того, певица готова пройти с Максимом Фадеевым проверку на детекторе лжи: «Я готова на полиграф Темникова и Фадеев в прямом эфире (без монтажа) на YouTube. Например на канале у @agentgirl (Анастасия Ивлеева, — прим.ред.) (репутация не вызывает сомнений). Максим, джаст лет ми ноу (пер. с англ. Только дай мне знать, — прим.ред.)».
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram
Видео: YouTube
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