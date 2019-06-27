Темникова рассказала о тайном романе Серябкиной с женатым Фадеевым: «Они ненавидят меня за то, что увидела, застукала»

Певица Елена Темникова стала очередной гостьей шоу Ирины Шихман «А поговорить?». В процессе разговора с ведущей она рассказала об отношениях с бывшим продюсером Максимом Фадеевым, конфликте с Ольгой Серябкиной и деталях своего ухода из группы SEREBRO.

«Я не хотела бы говорить про Фадеева. Я когда вспоминаю все это, я ухожу в такие грустные эмоции очень. У меня прямо улыбка спадает, потому что я возвращаюсь мысленно все время, я не хочу о нем вспоминать совершенно. Мне бы вообще хотелось, чтобы он забыл про меня, просто забыл о моем существовании, это моя наверное очень большая мечта. Может быть в публичном пространстве он не так часто меня вспоминает, но в тусовке — каждый день, как мне об этом говорят», — призналась певица за кадром.

Отношения между Леной Темниковой и Ольгой Серябкиной испортились примерно за три года до ее ухода из группы — настолько, что они не жили в одном отеле во время гастролей: «На момент когда я ушла из группы, мы были только счастливы, обе, что бы она ни говорила в интервью. Она вообще любит приврать, но она была счастлива».

На поступившее от Шихман предложение выбрать причину ухода из группы — здоровье и стремление родить ребенка, нежелание дальше работать с продюсером, дедовщина — Темникова ответила: «Все. Можно расставить их по местам, наверне, но… это все одна причина, скорее».

«По моему мнению, группа, отношения в группе, отношения мои с Фадеевым, мои с Олей, их отношения с коллективом разрушились только из-за появления чувств в команде. Говорят, что в бизнесе нет места любви, сексу, и это правильно. Я считаю, что они взрослые люди и они в праве сами решать, и если это любовь, разве это может быть плохо? Но из-за того, что все это сначала держалось в большой тайне, в секрете, из-за этого начинались дедовщина и шантажи… и самое главное — вот я когда много думала, еще в тот период, когда там была… почему бы нам не поговорить открыто всем?», — разоткровенничалась звезда.