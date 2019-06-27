Темникова рассказала о тайном романе Серябкиной с женатым Фадеевым: «Они ненавидят меня за то, что увидела, застукала»

Певица Елена Темникова стала очередной гостьей шоу Ирины Шихман «А поговорить?». В процессе разговора с ведущей она рассказала об отношениях с бывшим продюсером Максимом Фадеевым, конфликте с Ольгой Серябкиной и деталях своего ухода из группы SEREBRO.
«Я не хотела бы говорить про Фадеева. Я когда вспоминаю все это, я ухожу в такие грустные эмоции очень. У меня прямо улыбка спадает, потому что я возвращаюсь мысленно все время, я не хочу о нем вспоминать совершенно. Мне бы вообще хотелось, чтобы он забыл про меня, просто забыл о моем существовании, это моя наверное очень большая мечта. Может быть в публичном пространстве он не так часто меня вспоминает, но в тусовке — каждый день, как мне об этом говорят», — призналась певица за кадром.
Отношения между Леной Темниковой и Ольгой Серябкиной испортились примерно за три года до ее ухода из группы — настолько, что они не жили в одном отеле во время гастролей: «На момент когда я ушла из группы, мы были только счастливы, обе, что бы она ни говорила в интервью. Она вообще любит приврать, но она была счастлива».
На поступившее от Шихман предложение выбрать причину ухода из группы — здоровье и стремление родить ребенка, нежелание дальше работать с продюсером, дедовщина — Темникова ответила: «Все. Можно расставить их по местам, наверне, но… это все одна причина, скорее».
«По моему мнению, группа, отношения в группе, отношения мои с Фадеевым, мои с Олей, их отношения с коллективом разрушились только из-за появления чувств в команде. Говорят, что в бизнесе нет места любви, сексу, и это правильно. Я считаю, что они взрослые люди и они в праве сами решать, и если это любовь, разве это может быть плохо? Но из-за того, что все это сначала держалось в большой тайне, в секрете, из-за этого начинались дедовщина и шантажи… и самое главное — вот я когда много думала, еще в тот период, когда там была… почему бы нам не поговорить открыто всем?», — разоткровенничалась звезда.
«Однажды я даже выпила бутылку пива для храбрости, мы все были на Бали, и я решила сказать, ребят, что мы за детский сад играем — мне стыдно от того, что я случайно вхожу в комнату и что-то вижу, им стыдно, что они все это скрывают как дети, они все время вынуждены придумывать отмазки какие-то, и им неловко, и они ненавидят меня — которая увидела, застукала», — добавила она.
«Я так мечтаю, чтобы он забыл… У меня даже мысль была — может быть, от него кто-то уйдет, например Оля Серябкина, и он уже переключится на нее. Чтобы просто забыл про меня. Я не хочу, чтобы он меня помнил, чтобы он вообще как-то присутствовал в моей жизни, — размышляет певица. — Мне кажется, что весь этот напряг случился на почве того, что несколько лет все это тщательно скрывалось и обросло большим враньем. Были потрясающие отношения в начале. До их любви было все по-другому. Самое главное — я не испытывала ревности, просто вранье нас отделило. Я не верю в людей плохих и хороших. Не хочу делить. И больно вспоминать, и не хочу вспоминать, и благодарна, что было. Что далеко. Что не сейчас. Короче, если они перестанут про меня вспоминать и врать, и тогда я буду самой счастливой».
Максим Фадеев часто публикует фотографии с Натальей, своей женой. Вместе они воспитывают 21-летнего сына Савву. Слухи о романе с Ольгой Серябкиной мужчина не комментирует.
Ранее о своем нежелании работать с известным продюсером говорила Полина Гагарина. «Я знаю все. Я знаю, что не смогла сказать она. Когда я смотреа ее интервью, мне было все так ясно…», — прокомментировала Елена Темникова. Что именно она поняла — остается загадкой.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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