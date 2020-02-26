На счету «черной пантеры» наоми Кэмпбелл немало громких романов с известными мужчинами. В разное время перед ее чарами не устояли Роберт Де Ниро, Владислав Доронин, рэпер Скепта и другие известные холостяки. И это неудивительно: скоро Наоми Кэмпбелл исполнится 50 лет, но она выглядит не хуже 25-летних манекенщиц и по-прежнему востребована в мире моды.И теперь издание Mirror сообщило, что у Кэмпбелл новый роман: в этот раз ее избранником стал 28-летний Дамини Огулу, известный под псевдонимом Burna Man. Впервые об их романе заговорили на премии Brit Awards. Модель и рэпер провели вечер вместе, но Наоми отнекивалась от подозрений. «Я поддерживаю Burna Boy также как Wizkid, D’Banj, Don Jazzy и Femi Kuti. Я за афроамериканских музыкантов и хорошую музыку», — кокетничала Кэмпбелл.Но уже через несколько дней Наоми и Дамини заметили в одном из лондонских ресторанов. По словам инсайдеров издания, Кэмпбелл и Огулу очень близки друг другу и заметно, что между ними есть чувства.Наоми Кэмпбелл не любит рассказывать про личную жизнь. Она считает, что нет смысла обсуждать мужчин, когда они сменяют друг друга. «Сегодня один, завтра может быть другой», — говорит она. Модель также признавалась, что пока не готова жертвовать карьерой ради семьи и детей. И в то же время она не исключает, что в будущем захочет познать радость материнства. Хотите узнать, насколько идеально вы подходите друг другу с партнером? Воспользуйтесь специальным сервисом совместимости имен Passion.ru! Просто выберите нужное имя из списка и нажмите кнопку.Фото: East News, Instagram, FacebookВидео: InstagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!