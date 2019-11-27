Широкие джинсы под коктейльное платье: Наоми Кэмпбелл вышла в свет в необычном образе
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Eastnews
Модель сделала ставку на коктейльное платье длиной чуть выше колен. Ничего необычного – объемный низ, многочисленные драпировки и лиф без бретелей. Но Наоми пошла на смелый модный эксперимент и надела под маленькое черное платье широкие прямые джинсы с контрастными подворотами. Комплект дополнили серебристые босоножки на высоком каблуке и несколько акцентных деталей в виде аксессуаров. В их числе оказались ювелирные украшения, щедро украшенные драгоценными камнями, и шелковый чокер, составивший единый ансамбль с платьем.
Ранее мы рассказывали о недавнем светском выходе Наоми Кэмпбелл, для которого модель выбрала роскошное платье-макси из сияющей полупрозрачной ткани. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Eastnews, Globallook
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