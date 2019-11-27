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Широкие джинсы под коктейльное платье: Наоми Кэмпбелл вышла в свет в необычном образе

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Eastnews

Наоми Кэмпбелл продолжает вести активную благотворительную деятельность. 49-летняя супермодель открыла модный бутик в Лондоне, выручку которого планирует передавать на помощь нуждающимся. Для публичного мероприятия по случаю открытия Кэмпбелл выбрала необычный наряд.

Модель сделала ставку на коктейльное платье длиной чуть выше колен. Ничего необычного – объемный низ, многочисленные драпировки и лиф без бретелей. Но Наоми пошла на смелый модный эксперимент и надела под маленькое черное платье широкие прямые джинсы с контрастными подворотами. Комплект дополнили серебристые босоножки на высоком каблуке и несколько акцентных деталей в виде аксессуаров. В их числе оказались ювелирные украшения, щедро украшенные драгоценными камнями, и шелковый чокер, составивший единый ансамбль с платьем.

Ранее мы рассказывали о недавнем светском выходе Наоми Кэмпбелл, для которого модель выбрала роскошное платье-макси из сияющей полупрозрачной ткани. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Eastnews, Globallook

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