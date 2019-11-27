Широкие джинсы под коктейльное платье: Наоми Кэмпбелл вышла в свет в необычном образе

Ранее мы рассказывали о недавнем светском выходе Наоми Кэмпбелл, для которого модель выбрала роскошное платье-макси из сияющей полупрозрачной ткани. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Eastnews, Globallook

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