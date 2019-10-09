Наоми Кэмпбелл откровенно рассказала о том, кто называет ее мамой, и борьбе с пагубными привычками
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Фото: EAST NEWS
Портреты 49-летней Наоми Кэмпбелл уже три десятка лет не сходят с обложек и страниц глянцевых изданий. В своем шикарном возрасте Наоми участвует в показах наравне с 20-летними и красотками и, похоже, не собирается расставаться с любимой работой.
В интервью изданию The Wall Street Journal Кэмпбелл рассказала, что пока не готова жертвовать карьерой ради детей. В то же время она не отрицает возможности познать радость материнства в будущем. «Посмотрим, что мне пошлет Вселенная», - говорит Наоми. Она также рассказала, что уже есть человек, который зовет ее мамой. Это 19-летняя модель Адут Акеч.
Фото: EAST NEWS
Наоми также занимается благотворительностью помогая детям из бедных и неблагополучных семей стран Африки.
Кэмпбелл обратила особое внимание на то, что, если она не замужем, это не означает, что она одинока. «У меня нет времени скучать и быть одинокой», - призналась она. Супермодель также рассказала, почему не любит распространяться о личной жизни. «Для меня в отношениях важна конфиденциальность, потому что работа может навредить личной жизни. Но я знаю несколько трюков, помогающих хранить все в секрете. Им меня научил Роберт Де Ниро», - призналась Кэмпбелл, у которой много лет назад был роман с голливудским актером.
Были у Наоми отношения и с другими актерами, но о них она не рассказывает.
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Mr. Yves Saint Laurent you believed in me and stood by my side when I needed it most!! Grateful for you and for all the memories we’ve made together over the years.. Kind hearted, creative genius and fashion visionary!! We miss you dearly 🙏🏾 #throwback #Naomiarchives @ysl 🖤
Известно, что Кэмпбелл долгое время боролась с алкогольной и наркотической зависимостью. Поборов пагубные привычки невероятными усилиями, Наоми теперь ведет исключительно здоровый образ жизни.
«Моя жизнь никогда не была безупречной, я не претендовала на это. Я выжила. Я была первой, кто признался в употреблении наркотиков», - разоткровенничалась Кэмпбелл.
Фото: East news, Instagram
Видео: Instagram
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