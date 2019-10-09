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Наоми Кэмпбелл откровенно рассказала о том, кто называет ее мамой, и борьбе с пагубными привычками

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Наоми Кэмпбелл

Фото: EAST NEWS

Модель призналась, что ее жизнь настолько насыщенна, что некогда чувствовать себя одинокой.

Портреты 49-летней Наоми Кэмпбелл уже три десятка лет не сходят с обложек и страниц глянцевых изданий. В своем шикарном возрасте Наоми участвует в показах наравне с 20-летними и красотками и, похоже, не собирается расставаться с любимой работой.

В интервью изданию The Wall Street Journal Кэмпбелл рассказала, что пока не готова жертвовать карьерой ради детей. В то же время она не отрицает возможности познать радость материнства в будущем. «Посмотрим, что мне пошлет Вселенная», - говорит Наоми. Она также рассказала, что уже есть человек, который зовет ее мамой. Это 19-летняя модель Адут Акеч.

Наоми Кэмпбелл и Адут Акеч

Фото: EAST NEWS

Наоми также занимается благотворительностью помогая детям из бедных и неблагополучных семей стран Африки.

Кэмпбелл обратила особое внимание на то, что, если она не замужем, это не означает, что она одинока. «У меня нет времени скучать и быть одинокой», - призналась она. Супермодель также рассказала, почему не любит распространяться о личной жизни. «Для меня в отношениях важна конфиденциальность, потому что работа может навредить личной жизни. Но я знаю несколько трюков, помогающих хранить все в секрете. Им меня научил Роберт Де Ниро», - призналась Кэмпбелл, у которой много лет назад был роман с голливудским актером.

Были у Наоми отношения и с другими актерами, но о них она не рассказывает.

Молодая Наоми и Ив Сен Лоран

Известно, что Кэмпбелл долгое время боролась с алкогольной и наркотической зависимостью. Поборов пагубные привычки невероятными усилиями, Наоми теперь ведет исключительно здоровый образ жизни.

«Моя жизнь никогда не была безупречной, я не претендовала на это. Я выжила. Я была первой, кто признался в употреблении наркотиков», - разоткровенничалась Кэмпбелл.

Фото: East news, Instagram

Видео: Instagram

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