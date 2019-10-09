Наоми Кэмпбелл откровенно рассказала о том, кто называет ее мамой, и борьбе с пагубными привычками

Наоми также занимается благотворительностью помогая детям из бедных и неблагополучных семей стран Африки.

Кэмпбелл обратила особое внимание на то, что, если она не замужем, это не означает, что она одинока. «У меня нет времени скучать и быть одинокой», - призналась она. Супермодель также рассказала, почему не любит распространяться о личной жизни. «Для меня в отношениях важна конфиденциальность, потому что работа может навредить личной жизни. Но я знаю несколько трюков, помогающих хранить все в секрете. Им меня научил Роберт Де Ниро», - призналась Кэмпбелл, у которой много лет назад был роман с голливудским актером.

Были у Наоми отношения и с другими актерами, но о них она не рассказывает.