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48-летняя Алена Хмельницкая светится от счастья рядом с 36-летним возлюбленным

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Серый слайд, который
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Алена Хмельницкая

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Алена Хмельницкая помолодела и похорошела рядом с бизнесменом Александром Синюшиным.

В 2017 году актриса Алена Хмельницкая перестала скрывать отношения с мужчиной на 12 лет младше ее. Злые языки предрекали им скорое расставание, но пара счастлива до сих пор.

«С мужчиной должно быть хорошо. Плохо жить я и сама смогу», — процитировала Алена слова Мэрилин Монро под красивой совместной фотографией с бизнесменом Александром Синюшиным.

Поклонники отмечают, что рядом с этим мужчиной актриса стала выглядеть моложе и счастливее.

«Какие вы классные и счастливые», «Это точно)), хорошо смотритесь вместе», «Алена, какой красивый и приятный у вас мужчина, вы с ним прямо светитесь от счастья», «Вы красотка! Позитивная и настоящая», «Приятно видеть счастье в глазах прекрасных людей», «Вы такая солнечная. Счастья вам и удачи», «Дай Бог!!!!! Красивая Алена! Будьте всегда такой счастливой с таким мужчиной», «И все таки мужчина по моложе должен быть рядом с женщиной», «Тигран, наверно, локоточки свои покусывает, так ему и надо», — пишут они в комментариях.

Новость о том, что Тигран Кеосаян живет на две семьи, шокировала многих летом 2014 года, ведь в браке с Аленой Хмельницкой они состояли с 1993 года, и многие считали их идеальной парой. Теперь мужчина счастлив с Маргаритой Симоньян. Дочери — Александра и Ксения — остались с мамой. Старшая долгое время училась в Великобритании и теперь стала совсем самостоятельной. Младшенькая хочет стать актрисой и часто сопровождает маму в поездках.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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