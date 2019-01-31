48-летняя Алена Хмельницкая светится от счастья рядом с 36-летним возлюбленным

Поклонники отмечают, что рядом с этим мужчиной актриса стала выглядеть моложе и счастливее.

«Какие вы классные и счастливые», «Это точно)), хорошо смотритесь вместе», «Алена, какой красивый и приятный у вас мужчина, вы с ним прямо светитесь от счастья», «Вы красотка! Позитивная и настоящая», «Приятно видеть счастье в глазах прекрасных людей», «Вы такая солнечная. Счастья вам и удачи», «Дай Бог!!!!! Красивая Алена! Будьте всегда такой счастливой с таким мужчиной», «И все таки мужчина по моложе должен быть рядом с женщиной», «Тигран, наверно, локоточки свои покусывает, так ему и надо», — пишут они в комментариях.

Новость о том, что Тигран Кеосаян живет на две семьи, шокировала многих летом 2014 года, ведь в браке с Аленой Хмельницкой они состояли с 1993 года, и многие считали их идеальной парой. Теперь мужчина счастлив с Маргаритой Симоньян. Дочери — Александра и Ксения — остались с мамой. Старшая долгое время училась в Великобритании и теперь стала совсем самостоятельной. Младшенькая хочет стать актрисой и часто сопровождает маму в поездках.