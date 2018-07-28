Младшая дочь Алены Хмельницкой пошла по стопам родителей

Очень часто звездные наследники с детства идут по стопам родителей — отечественный шоу-бизнес может назвать не одну такую творческую династию. Пока одни знаменитые родители не хотят для детей повторения их судеб, другие рассказывают поклонникам о первых детских успехах на профессиональном поприще. Так, популярная актриса Алена Хмельницкая призналась, как волнительно быть матерью юной актрисы: «Аааа! Я сегодня была в первый раз на «Ласточке» гостем»))) Была мамой актрисы Ксюши Кеосаян😂😂😂 Скажу вам, что это более нервно, чем сниматься самой!)) Спасибо за такой опыт, дальше видно будет! Но дебютировать у Натальи Меркуловой и Алексея Чупова в артхаусном проекте это круто! 🙌🏼Сама бы с удовольствием с ними поработала бы!».