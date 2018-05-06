«Это был кошмар»: Алена Хмельницкая откровенно рассказала о разлуке со старшей дочерью

В браке с режиссером Тиграном Кеосаяном актриса Алена Хмельницкая дважды стала мамой — в 1994 году родилась Александра, а в 2010 — Ксения. Недавно в интервью журналу «7 дней» знаменитая актриса откровенно рассказала о дочках. Так, младшая, несмотря на юный возраст, уже снимается в кино, а старшая решила остаться по другую сторону камеры и стать режиссером. «Саша сама по образованию режиссер, снимала в институте короткометражки, несколько раз работала вторым режиссером на разных картинах, в том числе и у Тиграна. А сейчас они вдвоем пишут сценарий полнометражного фильма», — цитирует Алену издание.

В 16 лет Александра уехала учиться в Великобританию. Несмотря на то, что с детства девочка росла очень самостоятельной, разлука с ней далась Хмельницкой очень тяжело: «У меня даже началась серьезная депрессия, это был какой-то кошмар. Я очень переживала, что Саша от меня отдалится. А вот когда она из Англии перебралась в Америку, я это уже легче приняла. Хотя никто ведь не знал, что дочка оттуда вернется. Она могла решить, что ей нужно остаться в Америке и строить карьеру там…».