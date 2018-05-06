«Это был кошмар»: Алена Хмельницкая откровенно рассказала о разлуке со старшей дочерью

В браке с режиссером Тиграном Кеосаяном актриса Алена Хмельницкая дважды стала мамой — в 1994 году родилась Александра, а в 2010 — Ксения. Недавно в интервью журналу «7 дней» знаменитая актриса откровенно рассказала о дочках. Так, младшая, несмотря на юный возраст, уже снимается в кино, а старшая решила остаться по другую сторону камеры и стать режиссером. «Саша сама по образованию режиссер, снимала в институте короткометражки, несколько раз работала вторым режиссером на разных картинах, в том числе и у Тиграна. А сейчас они вдвоем пишут сценарий полнометражного фильма», — цитирует Алену издание.
В 16 лет Александра уехала учиться в Великобританию. Несмотря на то, что с детства девочка росла очень самостоятельной, разлука с ней далась Хмельницкой очень тяжело: «У меня даже началась серьезная депрессия, это был какой-то кошмар. Я очень переживала, что Саша от меня отдалится. А вот когда она из Англии перебралась в Америку, я это уже легче приняла. Хотя никто ведь не знал, что дочка оттуда вернется. Она могла решить, что ей нужно остаться в Америке и строить карьеру там…».
Мало, кто знает, что у Александры могла сложиться певческая карьера. Во время учебы в США девушка проходила практику в звукозаписывающей компании. «На студии Саше сказали: «Ты здорово поешь. Есть песня, одна певица от нее отказалась. Может быть, мы с тобой ее запишем?» Песню записали, Sonу взяла ее в ротацию. Песня стала хитом, набрала то ли пять, то ли семь миллионов прослушиваний. Потом они записали с Сашей еще песню, и эта тоже потрясающе выстрелила. Но студия занимается именно раскруткой исполнителей. То есть, если бы Сашка серьезно захотела пойти в эту сторону, ей нужно было бы остаться в Америке, влиться в музыкальную тусовку — и вперед… Надо в этом вариться, этим жить! А у Саши были совершенно другие мечты и стремления. Сейчас ей интереснее в Москве. Каждый человек должен сам решать, какой судьбы себе хочет. Я на Сашу не давлю. Мне, конечно, было обидно, что она не развивает свой талант, но я понимала, что, если хоть чуть-чуть надавлю на нее, она вообще забудет про музыку. Такой характер. Она уверена, что хочет заниматься кино, а все остальное — для удовольствия. Но я думаю, когда-нибудь это выстрелит. Может быть, она соберет свою небольшую группу и будет в удовольствие где-то петь. Всякое может быть в жизни. Во всяком случае, у Саши есть талант, умение, которое тоже может стать профессией», — рассказала Алена.
Вчера Александре исполнилось 24 года, и в честь дня рождения дочери знаменитая мама поделилась ее несколькими архивными фотографиями: «Любимая моя девочка! 😘. Я поздравляю тебя с днём рождения!!! Этот день один из самых счастливых в моей жизни! 🙌🏼☀️☀️☀️Мир ,с твоим появлением , стал точно гармоничнее , и вообще он приобрёл для меня смысл! В тебе столько всяческих достоинств, но для меня очень важно, что ты внутренне доброжелательный человек ! 🙏🏼В тебе есть любовь и великодушие ! Больше всего на свете я хочу, чтоб ты была счастлива , а что тебе для этого нужно, ты и сама поймёшь , а может уже знаешь, ты же старше меня )))... Я люблю тебя, Сашулик, и я всегда с тобой, за тебя и для тебя! ❤️ мама».
Напомним, Алена Хмельницкая и Тигран Кеосаян расстались в 2014 году спустя двадцать лет брака. Сейчас 47-летняя актриса счастлива в отношениях с бизнесменом Александром Синюшиным. Как признавалась Алена, новый возлюбленный быстро наладил теплые отношения с ее дочками: «Знаете, есть люди, которые не умеют заниматься с детьми, а есть такие, которые умеют. Вот для него — это легко и просто. Саша может один остаться с Ксюшей, накормить, напоить, сделать уроки. И это ему не в напряг. Со старшей дочкой Сашей он тоже разговаривает обо всем на свете, и обоим комфортно».
Фото: instagram