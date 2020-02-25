В августе прошлого года Катя Лель и Игорь Кузнецов отметили 14-летие со дня знакомства, в браке они уже более 11 лет. Их дочь Эмилия родилась в апреле 2009. Супруг поддерживает певицу во всех ее начинаниях, семья часто путешествует вместе. Фотографией из очередой поездки Катя поделилась с подписчиками своего блога.«Счастливого дня всем! #катялель #гармонии #светавдуше #бали», — написала она. «Какие вы Классные», «Милахи», «Чувствую жаришка у вас намечается», «Душевненько», «Приятно смотреть на семейные фото», — комментируют подписчики.Хотите узнать, насколько идеально вы подходите друг другу с партнером? Воспользуйтесь специальным сервисом совместимости имен Passion.ru! Просто выберите нужное имя из списка и нажмите кнопку. Фото и видео: instagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!