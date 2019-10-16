Катя Лель поздравила мужа с праздником и показала архивное семейное фото: «11 лет со дня нашей свадьбы»

«Какая красивая пара», «Счастья и любви вам, Катюша и Игорь», «Такой импозантный муж», «Очень красивая пара! Ангела вам хранителя», «Вы разве не разошлись?», «Вы такие классные!!!», «Огромного счастья», «Поздравляю вас пусть будет наполнен ваш дом любовью и счастьем», «Любите друг друга больше чем думаете и будете вместе на всегда», «Катя, а Вам больше идут длинные волосы. Удачи Вам и ждем от Вас новых песен», — комментируют подписчики.

Праздник семья устроила в суши-баре.