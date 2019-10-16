Катя Лель поздравила мужа с праздником и показала архивное семейное фото: «11 лет со дня нашей свадьбы»
«11 лет со Дня нашей Свадьбы!!! Красивая дата! Красивые достойные цифры!!! Красивые годы жизни вместе в законном браке!!! Благодарю, Господи!!! Будьте счастливы всегда!!! Уважения друг к другу и взаимопонимания», — написала она.
«Какая красивая пара», «Счастья и любви вам, Катюша и Игорь», «Такой импозантный муж», «Очень красивая пара! Ангела вам хранителя», «Вы разве не разошлись?», «Вы такие классные!!!», «Огромного счастья», «Поздравляю вас пусть будет наполнен ваш дом любовью и счастьем», «Любите друг друга больше чем думаете и будете вместе на всегда», «Катя, а Вам больше идут длинные волосы. Удачи Вам и ждем от Вас новых песен», — комментируют подписчики.
Праздник семья устроила в суши-баре.
«Чудесным вечером! Спокойных и добрых снов тем, кто спит», — написала певица.
Фото и видео: instagram
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