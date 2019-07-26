20-летний сын Сенчуковой и Рыбина планирует устроить необычную свадьбу в Исландии

20-летнего Василия Рыбина, сына Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина, называют «русским Джонни Деппом». Студент МГИКа, музыкант, с минувшего года Василий покоряет модельный бизнес. Многочисленные поклонницы засыпают в соцсетях юношу восторженными комментариями, однако уже более пяти лет он счастлив в отношениях со своей избранницей Дарьей. Наталья Сенчукова рассказала в интервью «Телепрограмме», что ее сын задумывается о свадьбе. Однако, по мнению артистки, с браком торопиться не стоит: «Для них это праздник, чтобы красиво нарядиться и погулять. Но ведь погулять мы можем и без свадьбы. Да и нарядиться тоже».
Василий увлекается древней скандинавской культурой, поэтому планирует провести свадьбу в Исландии. Сенчукова подчеркивает, что не планирует отговаривать наследника от этих мыслей, лишь уточняет, что лучше устраивать праздник летом, чтобы гости не замерзли.
Напомним, Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин — одна из самых крепких семейных пар на отечественной эстраде. Супруги счастливы вместе более двадцати лет. Артисты с удовольствием делятся своим счастьем с поклонниками, не скрывая того, что им пришлось пройти непростой путь борьбы с тяжелым онкологическим заболеванием.
Больше о семье Наталье Сенчуковой вы можете прочитать здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
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