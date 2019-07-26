20-летний сын Сенчуковой и Рыбина планирует устроить необычную свадьбу в Исландии

20-летнего Василия Рыбина, сына Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина, называют «русским Джонни Деппом». Студент МГИКа, музыкант, с минувшего года Василий покоряет модельный бизнес. Многочисленные поклонницы засыпают в соцсетях юношу восторженными комментариями, однако уже более пяти лет он счастлив в отношениях со своей избранницей Дарьей. Наталья Сенчукова рассказала в интервью «Телепрограмме», что ее сын задумывается о свадьбе. Однако, по мнению артистки, с браком торопиться не стоит: «Для них это праздник, чтобы красиво нарядиться и погулять. Но ведь погулять мы можем и без свадьбы. Да и нарядиться тоже».