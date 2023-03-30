Ситуация под контролем: кардиолог рассказала, как не умереть во сне

Ложась спать, люди никогда не знают, наступит ли для них завтрашний день. Причиной этого является смерть во сне, которая нередко встречается в практике. На связь с порталом «Доктор Питер» вышла кардиолог Валентина Байдина и назвала распространенные причины сложившейся ситуации.

Как выяснилось, в зоне риска находятся люди, имеющие проблемы с сердцем. Инсульты и инфаркты — те недуги, из-за которых важный орган вмиг может перестать биться.

«Сам по себе сон неоднороден и состоит из сменяющих друг друга фаз — быстрой и медленной. Переход из одной фазы в другую дает достаточно серьезную нагрузку на сердечно-сосудистую систему», — пояснила эксперт.

Специалист добавила: в зоне риска могут оказаться и те, кто ни разу не проходил обследование. Например, человек может страдать от скрытой формы гипертонии или годами ходить с аневризмой, не подозревая этого. Вот почему очень важно следить за состоянием своего организма.

По словам Валентины, спастись от смерти во сне можно только проявляя бдительность. Если вы заметили, что ваш близкий посинел или у него похолодели руки-ноги, то нужно незамедлительно вызвать скорую или доставить больного в медицинское учреждение.

Кроме того, не стоит забывать и о профилактике: любую ситуацию можно взять под контроль, если не игнорировать посещение кардиолога.

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