Плохой запах изо рта: что делать и надо ли бежать к стоматологу

Плохой запах изо рта может стать неприятной проблемой для многих людей. Стоматолог, кандидат медицинских наук, вице-президент общества лингвальных ортодонтов России Андрей Жук рассказал, что делать и к кому идти при возникновении этого недуга.

Андрей Жук в беседе с WomanHit.ru отметил, что мысль о посещение стоматолога при возникновении неприятного запаха изо рта может быть неверной.

«В большинстве ситуаций неприятный запах вызван совсем другими причинами, и разбираться с ними должен не стоматолог, а врач совсем другого профиля», – сказал Жук.

По его словам, неприятный запах изо рта может быть вызван заболеваниями желудочно-кишечного тракта или хроническим тонзиллитом, воспалением миндалин.

«Это значит, что, прежде всего, при неприятном запахе изо рта идти надо к гастроэнтерологу или ЛОРу, но совсем не в стоматологию», – подчеркнул вице-президент общества лингвальных ортодонтов России.

Стоматолог может помочь при проблемах с воспалившимися деснами.

«Если не принять никаких мер, то воспаление станет гнойным, на фоне которого и появится неприятный запах», – рассказал эксперт.

По его словам, если десны болят, кровоточат, опухают, то не стоит игнорировать эти симптомы. Их появление — повод для обращения к стоматологу. Также он напомнил, что жвачка, ополаскиватель только маскируют неприятный запах, а не борются с ним.

«Как стоматолог могу напомнить о важности ежедневной гигиены, соблюдение которой поможет хотя бы частично снизить риск появления неприятного запаха. Правильно чистить зубы утром после завтрака и вечером после последнего приема пищи», – отметил Жук.

Он добавил, что нужно пользоваться не только щеткой и пастой, но и зубной нитью. Кроме этого, врач порекомендовал не забывать о профилактических осмотрах, как у стоматолога, так и у врачей других специальностей.

Ранее сообщалось о том, какие последствия влечет за собой зачатие в нетрезвом состоянии.