Психолог Дюран: с какими мыслями стоит срочно распрощаться после 30 лет
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Чем меньше в нас ограничений и правил, по которым мы существуем, тем свободнее и счастливее мы можем проживать свою жизнь, уверенно заявляет сайту-изданию «Страсти» психолог Кристина Дюран. По ее мнению, к 30 годам следует попрощаться со следующими мыслями:
1. Идея, что что-то кому-то должен. Например, обещание любить всю жизнь, всегда быть рядом или нести взятую когда-то на себя ответственность, которая не актуальна здесь и сейчас. Всегда можно передоговориться, так как может измениться внешняя обстановка, произойти переоценка ценностей внутри человека. Сама по себе идея долженствования при таких обстоятельствах не может существовать, не разрушая жизнь и здоровье человека. Поэтому, чем раньше человек откажется от этой идеи, тем проще ему будет жить. Причем эта история работает в обе стороны: ни нам никто ничего не должен пожизненно, ни мы никому ничего не должны.
2. В жизни гарантий нет. Никто не может что-либо гарантировать другому на 100%. Всегда может произойти что-то по независящим от нас причинам. Человек может умереть, заболеть, может что-то случиться по вине третьих лиц, внешних ситуаций, обстоятельств (военные действия, катастрофы). Мы не можем сами гарантировать что-то на 100%, пока существуем в таком огромном мире. Зная это, мозг будет допускать различные варианты развития событий, и вы не провалитесь в драматизацию, когда что-то пойдет не так.
3. Полная свобода – это слишком «опасно». По мнению некоторых людей, свобода граничит с распущенностью и вседозволенностью, но специалист так не считает.
Советую пересмотреть свое отношение к этому понятию, так как состояние внутренней свободы – это когда ты можешь быть любым, проявляться так, как хочешь, жить так, как считаешь нужным, действовать на свое усмотрение, свободно перемещаться, творить, создавать что-то. Только тогда чувствуешь, что такое счастье. Для меня свобода – это жизнь без внутренних запретов. Чем меньше у вас будет запретов, тем счастливее и удовлетворённее будет жизнь.
Кристина Дюран
Психолог
4. Не выбирайте что-то один раз и на всю жизнь. Нужно оставить эту идею, потому что человек либо эволюционирует, либо деградирует. Природа не терпит стагнации. По мере эволюции внутренней и социальной наши ценности и потребности меняются, поэтому выбор, который мы сделали когда-то (профессии, места жительства, человека), может стать неактуальными и начать негативно влиять на нас, омрачая и разрушая нашу жизнь.
5. Смысл жизни в детях или внешних факторах. Пока вы живете внешними смыслами, не замечаете главного – какого качества реально ваша отдельная жизнь, удовлетворены ли вы ей на самом деле. По сути, вы живете не свою, а чужую жизнь. Рано или поздно жизнь заставит посмотреть на то, что происходит внутри вас самих – это возможно будет связано со здоровьем или потребностью в самореализации. Поэтому чем раньше вы осознаете, что главный смысл в качестве вашей жизни, а остальное вторично, тем больше времени себе сэкономите.
«В заключение можно подвести итог: чем меньше требований вы выставляете себе и тому, как должна выглядеть ваша жизнь, тем интересней она будет», - заключила психолог Кристина Дюран.