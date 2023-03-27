Психолог Дюран: с какими мыслями стоит срочно распрощаться после 30 лет

Чем меньше в нас ограничений и правил, по которым мы существуем, тем свободнее и счастливее мы можем проживать свою жизнь, уверенно заявляет сайту-изданию «Страсти» психолог Кристина Дюран. По ее мнению, к 30 годам следует попрощаться со следующими мыслями:

1. Идея, что что-то кому-то должен. Например, обещание любить всю жизнь, всегда быть рядом или нести взятую когда-то на себя ответственность, которая не актуальна здесь и сейчас. Всегда можно передоговориться, так как может измениться внешняя обстановка, произойти переоценка ценностей внутри человека. Сама по себе идея долженствования при таких обстоятельствах не может существовать, не разрушая жизнь и здоровье человека. Поэтому, чем раньше человек откажется от этой идеи, тем проще ему будет жить. Причем эта история работает в обе стороны: ни нам никто ничего не должен пожизненно, ни мы никому ничего не должны.

2. В жизни гарантий нет. Никто не может что-либо гарантировать другому на 100%. Всегда может произойти что-то по независящим от нас причинам. Человек может умереть, заболеть, может что-то случиться по вине третьих лиц, внешних ситуаций, обстоятельств (военные действия, катастрофы). Мы не можем сами гарантировать что-то на 100%, пока существуем в таком огромном мире. Зная это, мозг будет допускать различные варианты развития событий, и вы не провалитесь в драматизацию, когда что-то пойдет не так.

3. Полная свобода – это слишком «опасно». По мнению некоторых людей, свобода граничит с распущенностью и вседозволенностью, но специалист так не считает.