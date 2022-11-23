Эта простая ежедневная привычка поможет отодвинуть старость и продлить жизнь

Каждый человек хочет знать, как продлить молодость своего тела. Ученые дали ответ на этот вопрос, причем он до абсурдного прост – занимайтесь спортом. Эксперты доказали, что регулярная физическая активность продлевает жизнь.

Согласно результатам исследования, люди, ежедневно посещающие спортивный зал, живут на 50 процентов больше тех, кто предпочитает отказываться от тренировок в пользу вредных привычек.

Постоянная физическая активность позволяет сохранить молодость даже с присутствием негативных генов. И наоборот – если у человека хорошая генетика, но он ведет сидячий образ жизни, он быстрее состарится.

Ученые утверждают, сталкиваясь с физическими нагрузками, организм учится бороться со стрессом и становится более выносливым. Также спорт благоприятно влияет на работу головного мозга. Во время тренировок развиваются нейронные связи, которые не позволяют человеку с возрастом терять умственную активность.

Ради лучшего результата эксперты рекомендуют сочетать силовые и кардио нагрузки. Человеку даже не нужно каждый день изнурять себя тренировками. Чтобы продлить жизнь на 15 процентов, достаточно одного занятия спортом в неделю. Но при регулярных физических нагрузках по три часа в день риск смерти снижается на 40 процентов.

Напомним, что недавно ученые назвали возраст, до которого максимально может прожить человек.