Ни больше ни меньше: ученые назвали максимальный возраст, до которого сможет дожить человек

Все люди хотят пожить подольше. А в идеале так вечно. В научной фантастике ученые создают эликсиры жизни, которые позволяют быть все время молодыми. Но в реальном мире исследователи говорят жестокую правду. Международная группа ученых назвала точной возраст, которого может достичь человек.

Команда из сингапурской биотехнологической компании Gero и Комплексного онкологического центра Розуэлл-Парк в Буффало провела масштабные исследования, чтобы выяснить максимальную продолжительность жизни людей. Были проанализированы жизнестойкость нашего организма и его способность восстанавливаться после сильных повреждений. Ученые изучили медицинские данные сотен тысяч добровольцев, а для более точного и достоверного результата был привлечен искусственный интеллект.

В результате максимальный возраст человека может составлять 150 лет. Уже к 120 годам наш организм утрачивает способность к восстановлению, поэтому прожить дольше невозможно. Теперь до изобретения лекарства от старения 150 – роковая цифра для каждого человека. Сейчас ученые пытаются научиться замедлять возрастные процессы в организме. Это позволит прожить человеку на 50 лет дольше.

Но будем честны, долгожителей в мире не так уж и много. В среднем люди умирают, не дожив и до 80 лет. Смерть пугает многих из-за неизведанности, поэтому исследователи сейчас пытаются разобраться, что нас ждет по ту сторону. Недавно был произведен масштабный эксперимент, в ходе которого ученые смогли доказать наличие души. А также стало известно, что чувствует человек на пороге смерти.