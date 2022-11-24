Диетолог рассказала о последствиях для организма человека после отказа от мяса

Существует множество причин, вынуждающих людей отказаться от мяса в пользу растительных продуктов: этические и религиозные соображения, состояние здоровья, экспериментаторский интерес, желание внести в свою жизнь что-то новое. Зачастую решения, принятые необдуманно, влекут за собой тяжелые последствия.

Поговорили с практикующим врачом-эндокринологом, диетологом Анастасией Белошистой о том, как не натворить ошибок в изменении рациона.

Во-первых, необходимо понять, насколько данное намерение несет радикальный характер, поскольку белок, витамины и минералы, которые мы получаем из мяса, в обязательном порядке необходимо заменить другими продуктами. Особенно эта рекомендация относится к вегетарианцам и веганам, полностью исключившим мясо из своего рациона. Веганы, в свою очередь, перестают принимать в пищу любые продукты животного происхождения, в том числе яйца и молочные продукты, которыми, к слову, вегетарианцы «не брезгуют», и потому веганы находятся в более рискованном (с точки зрения состояния здоровья) положении.

«Если мы полностью откажемся от мяса, мы можем потерять белок. Продукты растительного происхождение не содержат все заменимые и незаменимые аминокислоты, которые есть в мясе. Поэтому если мы принимаем такое решение, мы должны найти другие источники животного происхождения, где должны будут содержаться эти аминокислоты. Например, отказаться от красного мяса и включить в рацион мясо птицы, рыбу, молочные продукты, яйца», - советует врач-эндокринолог.

По ее словам, в настоящее время многие ученые обращают внимание на флекситарианскую диету, основанную на растительной диете. Отличие данного вида «гибкого вегетарианства» от обычного заключается в том, что в него включают и мясо, и молочные продукты, и яйца, и рыбу, но время от времени и в небольших количествах.

Люди, ограничивающие потребление продуктов животного происхождения, могут в результате столкнуться с анемией (патологическое состояние, характеризующееся уменьшением количества эритроцитов и гемоглобина в крови – прим. ред.). Анемия приводит к гипоксии ткани (состоянию кислородного голодания – прим. ред.), так как гемоглобин выполняет транспортную роль в организме и переносит молекулы кислорода ко всем клеточкам и тканям.

Анастасия Белошистая поясняет, что когда гемоглобина мало, ткани страдают – меньше получают кислорода. Это приводит к появлению слабости, быстрой утомляемости, бледности кожных покровов, головокружению, учащенному сердцебиению из-за компенсаторного механизма.

«В связи с чем может возникнуть анемия? Мы помним, что в мясе в большем количестве содержится железо, а железо из продуктов животного происхождения усваивается намного лучше, нежели железо из растительных продуктов. Поэтому мясо либо продукты животного происхождения очень важны, особенно для женщин, поскольку во время менструаций женщины теряют часть железа», - добавляет врач.

По ее словам, в случае полного отказа от мяса, необходимо озадачиться поиском железа из других продуктов, либо обратить внимание на функциональное или специализированное питание, использовать добавки, которые могут профилактировать дефицит железа. Если же анемия все-таки развилась, без лекарственных средств привести себя в чувства, к сожалению, уже не удастся.

«Кроме того, напомним, мясо содержит витамин В12, участвующий в таком важном процессе, как кроветворение. Есть такое заболевание В12-дефицитная анемия, которая очень часто возникает у вегетарианцев. Особенно у веганов. Нужно искать способы восполнения этого витамина при жестком ограничении мяса и животных продуктов. То же касается цинка. Необходим баланс. Если мы исключаем или отказываемся от целой группы продуктов, важно понять, насколько это решение оправданно – оценить пользу, риск и продумать пути профилактики тех состояний, к которым может привести отказ от мяса», - заключила доктор.

Напомним, ранее мы рассказывал о том, чем красное мясо отличается от белого и назвали заболевания, при которых мясо есть опасно.