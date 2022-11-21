Названы заболевания, при которых мясо есть опасно

Пищевые запреты далеко не всегда могут быть связаны с желанием привести себя в форму к купальному сезону. Иногда эта необходимость возникает в результате ухудшения самочувствия.

Практикующий врач-эндокринолог, диетолог Анастасия Белошистая рассказала, в каких случаях точно стоит ограничить себя в поедании мяса, чтобы скорее встать на ноги.

По словам специалиста, в последнее время научные медицинские сообщества сходится во мнении, что красное мясо при ежедневном употреблении повышает риск развития колоректального рака (злокачественное новообразование толстого кишечника – прим. ред.). Поэтому сейчас все диетологические объединения делают акцент на том, что в неделю стоит употреблять в пищу не более 500 грамм красного мяса. Кроме того, не стоит есть красное мясо, которое, напомним, богато насыщенными жирами, каждый день, даже если речь идет о небольших порциях.

Кроме того, лучше избегать потребление обработанного мясо – сосисок, сарделек, колбас – и отдать предпочтение необработанному. Готовка на пару, тушение, запекание – лучшие варианты для варки мяса. Жареное же мясо может впоследствии сыграть с организмом злую шутку.

«Все дело в том, что в большинстве видов масел, используемых для жарки, образуются опасные для здоровья соединения – канцерогены. Чтобы снизить канцерогенный эффект красного мяса, можно выбирать мясо птицы, либо нежирные сорта красного мяса, «но опять же, главное не каждый день», - поясняет Анастасия Белошистая.

Также потребление красного мяса ограничивается у людей, имеющих проблемы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, поскольку насыщенные жиры, содержащиеся в красном мясе, могут повышать холестерин, а при повышенном холестерине происходит развитие атеросклероза, который и приводят к заболеваниям сердечно-сосудистой системы.

«Согласно рекомендациям Европейского кардиологического сообщества, красное мясо ограничивают до 350-500 грамм в неделю, отдавая при этом предпочтение белому мясу и рыбе», - уточняет врач-эндокринолог.

Красное мясо ограничивается также и при подагре (патология обмена веществ, сопровождаемая отложением солей в суставах и почках – прим. ред.). Это системно заболевание, выявить которое на ранних стадиях не так-то просто. При подагре делается упор на ограничении мяса не только красного, но и белого. Красное мясо в своем составе в большей степени содержит пурины (сложные биохимические соединения, продуктом метаболизма которых выступает мочевая кислота – прим. ред.), но и в белом его достаточно.

По словам Анастасии Белошистой, полностью исключать мясо из своей жизни при выявлении подагры необязательно, но потребление необходимо сократить до 1-2 раз в неделю, и отдавать предпочтение необходимо именно нежирным сортам мяса.

При болезнях почек, особенно когда развивается хроническая почечная недостаточность, необходимо ограничить количество белка, особенно животного происхождения, и ввести в рацион белок растительного происхождения. При мочекаменной болезни важно учитывать состав камней, прежде чем корректировать диету. Камни могут быть уратные, оксалатные, фосфатные и в зависимости от их вида высчитывается «безопасная доза» потребления мяса. Нежирные сорта мяса к употреблению допускаются, но не каждый день.

Не рекомендуется есть жирное мясо при стеатогепатозе (жировая инфильтрация печени, часто возникающая при избыточной массе тела). При выявлении данного заболевания диета может быть такой же, как и при заболеваниях сердечно-сосудистой системы.

«Если мы говорим о снижении веса, полностью исключать мясо, конечно же, нельзя, так как это белок. А белок – это строительный материал. Если его не будет, мышцы при снижении веса быстро «сгорят», то есть будут более интенсивно уменьшаться в объёме, нежели жиры, поскольку последние являются наиболее энергоемкими макромолекулами. Поэтому нужно выбирать нежирные сорта мяса – данный выбор может оказать благоприятное воздействие на функцию всех органов», - уверяет диетолог, добавив напоследок, что насколько ограничивается употребление мяса – решает врач, самим за составление нового рациона питания лучше не браться.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, чем красное мясо отличается от белого.