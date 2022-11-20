Красное против белого. Диетолог рассказала, в каком мясе больше пользы

Мясо является неотъемлемой частью нашего рациона питания. При этом споры вокруг мяса не утихают. Одни убеждены, что оно вредно для здоровья, другие настаивают на употреблении, ссылаясь на многовековые традиции. Прежде чем причислять себя к вегетарианцам или мясоедам, давайте разберемся, в чем отличие красного мяса от белого.

«Красное мясо отличается от белого тем, что в нем в большем количестве содержится миоглобин (кислородосвязывающий белок скелетных мышц и мышцы сердца – прим. ред), поэтому оно имеет красный цвет. В белом мясе миоглобина меньше, поэтому и цвет у него не такой насыщенный», - поясняет Анастасия Белошистая, практикующий врач, эндокринолог, диетолог.

По словам специалиста, к красному мясу обычно относят свинину, говядину, баранину, конину, козлятину, утку и гусей. Белое мясо на самом деле встречается реже и в основном это филе индейки и курицы. Кстати, филе бедер курицы и индейки считается красным мясом, поскольку в них содержится повышенное количество миоглобина. Экзотическое мясо, например, крокодила и змеи, причисляют к белому мясу, к нему же – кролика.

«Прежде всего нужно отметить, что любое мясо содержит все заменимые и незаменимые аминокислоты, которые нам нужны. Красное мясо считается более жирным, но важно понимать, что это зависит не только от вида мяса. Например, в постном красном мясе содержится значительно меньшее количество жиров, чем в других частях туши. Свинина и баранина считаются одним из самых жирных видов мяса», - уточняет Анастасия Белошистая.

«Разница в витаминах и минералах тоже есть. В красном мясе больше железа – как раз из-за миоглобина, о котором мы выше упоминали. В белом, соответственно, железа меньше, так как и миоглобина меньше. В красном больше цинка. А вот витамины группы В содержатся и в белом, и в красном мясе, но, скажем, витамина В12 в красном мясе больше, поэтому курица в этом смысле говядине проигрывает. В защиту мяса птицы хочу сказать, что там большее содержание калия и магния, нежели в красном», - заключила практикующий врач, эндокринолог.