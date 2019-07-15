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Танцы под дождем и очереди за красотой: в Москве прошел фестиваль Urban Beauty Weekend 2019

6-7 июля 2019 года в московском парке культуры и отдыха «Красная Пресня» состоялся фестиваль красоты, спорта и стиля Urban Beauty Weekend. Passion.ru рассказывает, как это было.

В течение двух дней 5000 гостей посетили мастер-классы звездных стилистов, визажистов, спортсменов, блогеров и врачей, осветивших самые актуальные тенденции в сфере красоты, здоровья, фитнеса, ЗОЖ и обсудивших другие острые темы. Также в течение уикенда можно было потанцевать под зажигательные сеты диджеев, послушать живую музыку и посмотреть кино.

6 июля началось с зарядки с главным тренером платформы «Тянись» и тестирования разных видов йоги под руководством Яны Санжаровской и Екатерины Сафоновой. Затем все желающие смогли принять участие в мастер-классах по красоте, которые провели Divage, Ми&Ко, Avon и другие косметические бренды и известные блогеры. Особого внимания удостоились выступления блогера Наталины Клюевой, рассказавшей о том, как лучше и легче создать летний макияж со стрелками, и топ-стилиста Jean Paul Myne, продемонстрировавшего, как сделать экспресс-укладку за 10 минут.

Фото: архив пресс-службы

Также первый день фестиваля ознаменовался песнями SHENA?, фитнес-вечеринкой Zumba, лекцией телеведущей и ресторатора Елены Николаевой о правильных завтраках, выступлением знаменитого московского диетолога Лидии Ионовой, на котором она поведала, что женщинам очень нежелательно отказываться от мяса, и многочисленными public talks, на которых ведущие пластические хирурги, стоматологи, стилисты и психологи ответили на самые животрепещущие вопросы посетителей. Завершился день закрытой вечеринкой Beauty Night Party, на которой можно было насладиться выступлениями ZABAVA и DANTE.

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Фото: архив пресс-службы

Программа второго дня фестиваля была не менее насыщенной: гости поиграли в «Лицо как арт-объект» с ПРОПЕЛЛЕР, при помощи экспертов Leko Style смогли научиться внимательно читать этикетки косметики, попробовали сделать яркий летний мейк с Александрой Трегубовой из Prive7 и экспресс-макияж с Артемием Макаровым и Юлией Кадыровой из «ФЕН Dry Bar», изучили новейшие стратегии развития Instagram с Катей Бойцовой и влияние рекламы и глянца на самооценку с ударницей бодипозитива Ангелиной Русановой. Также все желающие испытали свои вокальные возможности, узнали, что похудеть не так сложно, как кажется, потанцевали, позанимались фитнесом и посмотрели на свежем воздухе два фильма – «Красотка на всю голову» и «После».

Фото: архив пресс-службы

Также не обошлось мероприятие и без деловой программы: в рамках фестиваля 7 июля прошел закрытый тематический бранч для руководителей салонов красоты и клиник. Спикеры обсудили важные вопросы об успешности бизнеса и искусстве делегирования и дистанционного управления, о коллективе, соцсетях и о верном балансе работы и личной жизни.

В общем, фестиваль красоты удался и запомнился всем надолго.

Текст: Наталья Обрядина

Фото: пресс-служба

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