Танцы под дождем и очереди за красотой: в Москве прошел фестиваль Urban Beauty Weekend 2019

В течение двух дней 5000 гостей посетили мастер-классы звездных стилистов, визажистов, спортсменов, блогеров и врачей, осветивших самые актуальные тенденции в сфере красоты, здоровья, фитнеса, ЗОЖ и обсудивших другие острые темы. Также в течение уикенда можно было потанцевать под зажигательные сеты диджеев, послушать живую музыку и посмотреть кино.

6 июля началось с зарядки с главным тренером платформы «Тянись» и тестирования разных видов йоги под руководством Яны Санжаровской и Екатерины Сафоновой. Затем все желающие смогли принять участие в мастер-классах по красоте, которые провели Divage, Ми&Ко, Avon и другие косметические бренды и известные блогеры. Особого внимания удостоились выступления блогера Наталины Клюевой, рассказавшей о том, как лучше и легче создать летний макияж со стрелками, и топ-стилиста Jean Paul Myne, продемонстрировавшего, как сделать экспресс-укладку за 10 минут.