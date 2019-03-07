Самое новое в красоте, здоровье, фитнесе и стиле жизни: что вас ждет на фестивале Urban Beauty Weekend-2019

...И МАССА ИНТЕРЕСНОГО ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ!

На Urban Beauty Weekend – самый актуальный лайфстайл! Турбомама Елизавета Золотухина расскажет, как ей удается успевать все и всюду (например, к нам на выступление). Главный тренер-кинолог «Собаки-гуляки» Дина Кузнецова поможет правильно реагировать на сигналы, которые посылают ваши питомцы на прогулке. Обсудим этикет с телеэкспертом Татьяной Барановой и интерьер с Женей Ждановой — основателем бутика DivaDecor и автором книги «Дом мечты». Будущие инста-звезды послушают Катю Бойцову – о том, как найти свою нишу и свой успех в сети, а все собирающиеся в отпуск – Катю Шакун, стилиста и персонального шопера ЦУМа.

Ирина Сокерина, доцент кафедры вокального искусства МГПУ, научит всех петь. Раз и навсегда — так она обещает! Петь будут не только гости: послушаем SHENA?, Еву Тимуш и Sabi Miss. А вечер 6 июля будет особенным: в 19:00 Urban Beauty Weekend устраивает закрытую вечеринку Night Beauty Party с DANTE и певицей ZABAVA и диджеем.

И под занавес — всем кино! В воскресенье в 17:00 партнер фестиваля MEGOGO начнет открытый показ фильма «Красотка на всю голову» с Эми Шумер, Мишель Уильямс и Томом Хоппером, а за ним в 19:00 – «После» от новой королевы мелодрамы Дженни Гейдж.