Самое новое в красоте, здоровье, фитнесе и стиле жизни: что вас ждет на фестивале Urban Beauty Weekend-2019

Вход свободный, а все, кто пройдет онлайн-регистрацию, гарантированно получат приз от организатора и партнеров этого праздника — динамичного и мегаинтерактивного, семейного и красивого, совсем нового и уже известного.
Что вас ждет:
50+ корнеров, 2 лектория, большая сцена и несколько зон активностей,
8000+ гостей,
самое новое в красоте, здоровье, фитнесе, стиле жизни от ЗОЖ до бизнес-тактик и лайфхаков для путешествий, интерьера, жизни в большом городе,
звездные стилисты, визажисты, спортсмены, блогеры и лекторы, танцоры и музыканты,
открытые кинопоказы при поддержке официального видеосервиса фестиваля MEGOGO: «Красотка на всю голову», «После»,
Night Beauty Party и летний бранч InterCHARM Premium.
Фото: Instagram
ТЕРРИТОРИЯ СУПЕРКРАСОТЫ
Как создать образ с космической скоростью? Как научиться делать прическу, как в салоне, и реально крутой маникюр? Что взять с собой в отпуск? У нас целое созвездие суперспикеров. Основатели компаний Леврана и МИ&КО открыто поговорят со всеми желающими о производстве отечественной косметики, а Леко Стайл — о том, как читать косметические этикетки и составы. Ребята из Batistе и ПРОПЕЛЛЕР — о палочках-выручалочках (спойлер: сухой шампунь и мультимаскинг), а I LOVE MY HAIR – о детских волосах. Узнаем секреты ухода за руками из Азии от сети Тай-Ян и развеем мифы о гиалуроновой кислоте с Динарой Уразмамбетовой из «Спивакъ». Поговорим о бодипозитиве с Ангелиной Русановой и о правильном питании с одним из самых востребованных диетологов Москвы, по версии Forbes, Лидией Ионовой. И это далеко не все!
Фото: Instagram
ФИТНЕС В БОЛЬШОМ, ОЧЕНЬ БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
Urban Beauty Weekend будет спортивным! 6 июля начнется с всеобщей зарядки: ее проведет Виктория Сацюк, звезда платформы «Тянись». Потом PROТАНЦЫ покажут vogue с KRISS CREW, и пойдем на фитнес-вечеринку ZUMBA, хатха-йогу и дживамукти-йогу, на дискуссию о секретах возвращения в форму с Софой Кольбедюк. 7 июля – тренировка для королев и королей пляжа с Анастасией Чирченко и суперинтенсивная жиросжигающая табата с Георгием Какуниным из ФитнесМании. Всем понравится, хотя мы не обещаем, что будет легко!
Елена Костенко и Наталья Сосина лишат всех страха перед экстримом: Елена — чемпионка Европы по сноуборду, Наталья — крутейший тренер-сноубордист. Действующий боец ММА, мастер спорта Настя Мотяшова покажет настоящий кикбоксинг, а хореограф PROТАНЦЫ Юля Предеина – хип-хоп. WeGym и чемпион мира и Европы по классическому бодибилдингу Юрий Спасокукоцкий научат осознанно выбирать спортклуб — с точки зрения бизнеса и с позиции клиента.
Фото: Instagram
...И МАССА ИНТЕРЕСНОГО ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ!
На Urban Beauty Weekend – самый актуальный лайфстайл! Турбомама Елизавета Золотухина расскажет, как ей удается успевать все и всюду (например, к нам на выступление). Главный тренер-кинолог «Собаки-гуляки» Дина Кузнецова поможет правильно реагировать на сигналы, которые посылают ваши питомцы на прогулке. Обсудим этикет с телеэкспертом Татьяной Барановой и интерьер с Женей Ждановой — основателем бутика DivaDecor и автором книги «Дом мечты». Будущие инста-звезды послушают Катю Бойцову – о том, как найти свою нишу и свой успех в сети, а все собирающиеся в отпуск – Катю Шакун, стилиста и персонального шопера ЦУМа.
Ирина Сокерина, доцент кафедры вокального искусства МГПУ, научит всех петь. Раз и навсегда — так она обещает! Петь будут не только гости: послушаем SHENA?, Еву Тимуш и Sabi Miss. А вечер 6 июля будет особенным: в 19:00 Urban Beauty Weekend устраивает закрытую вечеринку Night Beauty Party с DANTE и певицей ZABAVA и диджеем.
И под занавес — всем кино! В воскресенье в 17:00 партнер фестиваля MEGOGO начнет открытый показ фильма «Красотка на всю голову» с Эми Шумер, Мишель Уильямс и Томом Хоппером, а за ним в 19:00 – «После» от новой королевы мелодрамы Дженни Гейдж.
Текст: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!