Журналист Такер Карлсон допустил, что Дональда Трампа могут убить

Экс-президента США Дональда Трампа, который снова претендует на пост главы государства, могут убить. Соответствующее предположение сделал журналист Такер Карлсон.

Комментируя решение суда о признании Трампа виновным по уголовному делу, Карлсон заявил, что это не остановит политика.

«Он победит на выборах, если только его не убьют», - сообщил Карлсон. На его комментарий обратило внимание ИА Регнум.

Напомним, Карлсон прилетал в Россию, чтобы взять интервью у президента РФ Владимира Путина. В мае появилась информация о том, что он будет вести программу на канале «Россия 24». Сам журналист опроверг, что стал ведущим на российском канале.

Также мы писали, что журналистка Ксения Собчак раскритиковала Карлсона за вопросы основателю Telegram Павлу Дурову. Она возмутилась, что не было ни одного неудобного вопроса.