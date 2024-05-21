Взявший интервью у Путина журналист начнет вести свою программу на «России 24»

Экс-ведущий Fox News Такер Карлсон начнет вести свою программу в эфире телеканала «Россия 24». Шоу будет называться TUCKER.

TUCKER — совместный проект «Карлсон ТВ» и «России 24». В первом выпуске журналист пообщается с экспертом по клещам и болезни Лайма. Зрителям расскажут о проблеме распространения данного заболевания и его профилактике, сообщает Ura.ru.

Напомним, Карлсон прилетал в Россию в феврале 2024 года для того, чтобы взять интервью у Владимира Путина. Он также побывал на балете «Спартак» и в кафе «Вкусно-и-точка». Ранее журналист работал на американском телеканале Fox, однако в 2023 году его уволили после обвинений в распространении фейков.

После корреспондент пообщался с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым. Это интервью стало одним из самых обсуждаемых в апреле 2024 года. Американское общество совершенно не ожидало его выхода.