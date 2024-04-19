Ксения Собчак раскритиковала Карлсона за вопросы на интервью с Дуровым

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак раскритиковала американского журналиста Такера Карлсона, который взял интервью у основателя Telegram Павла Дурова. Об этом она заявила в выпуске «Осторожно, Новости», опубликованном на YouTube.

«Лично у меня создалось впечатление, что Такер Карлсон решал вообще какие-то свои республиканские задачи для американского зрителя. Ни одного неудобного вопроса [не задал]», — высказалась Собчак.

Блогерша уточнила, что Карлсон мог спросить у Дурова о сложностях работы в ОАЭ. Также, как считает Собчак, американский журналист должен был поговорить с россиянином о заимствовании им идей у главы Meta* (признана в России экстремистской и запрещена) Марка Цукерберга.

Ранее Ксения Собчак осудила Павла Дурова за отсутствие «олигархических удовольствий». Так, журналистке не понравилось высказывание основателя Telegram о том, что, несмотря на финансовое благополучие, у него нет в собственности недвижимости, самолетов и яхт.