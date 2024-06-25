Жена основателя WikiLeaks Ассанжа призвала следить за его рейсом, когда он войдет в воздушное пространство США

Супруга основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла призвала отслеживать рейс журналиста, когда он войдет в авиационное пространство США.

«Рейс Джулиана Ассанжа VJ199 приземлился в Бангкоке и скоро вновь взлетит и войдет в воздушное пространство США. Пожалуйста, следите за самолетом Джулиана, нам необходимо все внимание к этому рейсу на случай, если что-то пойдет не так», - цитирует ее РИА Новости.

Ссылку на сервис FlightAware, отслеживающий рейс VJ199, опубликовали на странице WikiLeaks в соцсети X (бывший Twitter - прим.).

Ранее во вторник, 25 июня, Джулиан Ассанж вышел под залог из тюрьмы британской тюрьмы Белмарш после заключения сделки. Предполагается, что Ассанж признает себя виновным, а судья приговорит его к уже отбытому в Великобритании сроку.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян, комментируя новость, назвала Ассанжа лучшим журналистом современности.