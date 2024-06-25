«Лучший журналист»: Симоньян отреагировала на освобождение Ассанжа из тюрьмы

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала новость, что австралийского журналиста и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа освободили из тюрьмы в Великобритании. Соответствующую публикацию она разместила в своем Telegram-канале.

Журналистка вспомнила об одной из бесед с австралийским коллегой, случившейся в Австралии.

«Однажды мы разговаривали, бродя по лесу под Лондоном, оставив в доме телефоны, (Джулиан знал, что большой брат слушает всех, еще до того, как в это поверили остальные), и я спросила его, зачем ему все это, ведь его затравят, загонят, уничтожат - и репутационно, и физически. - Я просто не выношу, когда мне врут, - ответил Ассанж», - написала Симоньян.

Главред RT также назвала Ассанжа «лучшим журналистом современности».

«Сегодня он впервые за много лет на свободе. Почти на свободе. При всей ужасающей цене, которой это стоило, я ужасна рада. Лучший журналист современности будет жить», - резюмировала она.

25 июня стало известно, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заключил сделку с прокуратурой США и был освобожден из тюрьмы Белмарш. Уточняется, что высокий суд Лондона выпустил Ассанжа под залог. Журналист признал себя виновным по одному из 18 пунктов обвинения.

Ему зачтут проведенные в британской тюрьме пять лет в качестве срока заключения.

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