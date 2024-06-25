Джулиана Ассанжа отпустят на свободу после подписания соглашения с Депюстом США

Журналист и основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж будет отпущен на свободу после подписания судьей договоренности между журналистом и департаментом юстиции США в ходе слушания на острове Сайпан. Об этом сообщила его супруга Стелла, передает The Telegraph.

«Он станет свободным человеком, когда судья подпишет документ, и это произойдет завтра», - рассказала супруга Ассанжа в эфире радио BBC 4.

Она отметила, что дело в итоге рассмотрят в окружном суде на Северных Марианских островах (территория США) в Тихом океане.

Ранее стало известно, что Джулиан Ассанж вышел под залог из тюрьмы строгого режима Белмарш после того, как заключил сделку с американским следствием. Как предполагают СМИ, Ассанж признает себя виновным, а судья приговорит его к уже отбытому в Британии сроку, что позволит ему покинуть зал суда и улететь домой.

Джулиана Ассанжа обвинили в шпионаже после публикации документов о войнах в Афганистане и Ираке и дипломатических сообщений госдепартамента США в 2010–2011 годах. Ему грозило до 175 лет заключения, вину он не признавал. Ассанж находился под защитной посольства Эквадора в Лондоне с 2012 по 2019 год. Впоследствии разрешение отозвали, и он был отправлен в тюрьму, где провел в общей сложности 1901 день.

Ранее сообщалось, что журналист Отар Кушанашвили попал в больницу после жалоб на сильные боли в животе. Он был экстренно оперирован, и в настоящее время его состояние стабилизировалось.