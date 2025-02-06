Юлия Высоцкая в 51 один год снялась без косметики

Ведущая и актриса Юлия Высоцкая снялась без макияжа. Видеозаписью она поделилась в социальных сетях.

51-летняя звезда позировала в желтой кофте, на которую сверху была надета черная куртка. Волосы она спрятала под капюшон и записывала ролик, отражаясь в зеркале у себя дома.

Недавно Высоцкая показала архивное фото с венчания с режиссером Андреем Кончаловским. Торжество состоялось еще в 2019 году, и на шестилетнюю годовщину ведущая напомнила фанатам о важной для нее дате. Она резюмировала, что прошедшие года она воспринимает как «целую вечность» и считает, что у них с мужем «полет нормальный».

Ранее мы писали о том, что на Высоцкую подали в суд — истец намерен взыскать с нее 100 тыс. рублей.