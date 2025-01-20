Телеведущая Юлия Высоцкая показала фото с венчания с Андреем Кончаловским
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Телеведущая Юлия Высоцкая показала фото с венчания с Андреем Кончаловским. Знаменитость поделилась архивным снимком в соцсети.
20 января 2019 года Юлия и Андрей обвенчались. Спустя 6 лет телеведущая показала архивное фото с таинства, трогательно обратившись к супругу. Знаменитость считает, что вместе с режиссером уже целую вечность.
«Мы вместе вечность А этот день случился шесть лет назад. Полет нормальный», — высказалась Юлия.
Известно, что таинство прошло в Троицком соборе Пскова в кругу близких людей.
Напомним, телеведущая и режиссер вместе с конца 90-х.
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