Телеведущая Юлия Высоцкая показала фото с венчания с Андреем Кончаловским. Знаменитость поделилась архивным снимком в соцсети.

20 января 2019 года Юлия и Андрей обвенчались. Спустя 6 лет телеведущая показала архивное фото с таинства, трогательно обратившись к супругу. Знаменитость считает, что вместе с режиссером уже целую вечность.

«Мы вместе вечность А этот день случился шесть лет назад. Полет нормальный», — высказалась Юлия.