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Опубликовано 20 января 2025, 12:02
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Телеведущая Юлия Высоцкая показала фото с венчания с Андреем Кончаловским

Телеведущая Юлия Высоцкая показала фото с венчания с Андреем Кончаловским

© Starface.ru

Телеведущая Юлия Высоцкая показала фото с венчания с Андреем Кончаловским. Знаменитость поделилась архивным снимком в соцсети.

20 января 2019 года Юлия и Андрей обвенчались. Спустя 6 лет телеведущая показала архивное фото с таинства, трогательно обратившись к супругу. Знаменитость считает, что вместе с режиссером уже целую вечность.

«Мы вместе вечность А этот день случился шесть лет назад. Полет нормальный», — высказалась Юлия.

Телеведущая Юлия Высоцкая показала фото с венчания с Андреем Кончаловским

© Скриншот фото, Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Известно, что таинство прошло в Троицком соборе Пскова в кругу близких людей.

Напомним, телеведущая и режиссер вместе с конца 90-х.

Ранее Юлия Высоцкая показала романтическое видео с Кончаловским в день его 87-летия. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что певица Elvira T разводится с мужем через 1,5 года после свадьбы.

Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
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