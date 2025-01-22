На Юлию Высоцкую подали в суд с требованием выплатить 100 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Компания ООО «Восьмая заповедь» подала в суд на программу Юлии Высоцкой. Согласно информации, истцы требуют взыскать с ООО «Едим дома» 100 тысяч рублей за нарушение авторских прав. Сообщается, что Высоцкая без спроса использовала чужие материалы в программе.

Впрочем, иск пока оставили без движения — все дело в том, что суд нашел в нем нарушения. У компании «Восьмая заповедь» есть время до 17 февраля, чтобы исправить ошибки.

Напомним, Юлия Высоцкая с 2003 года ведет авторскую программу о кулинарии на телевидении. Позже в Сети начали вируситься ролики с необычными рецептами — суп из раков, паста с водкой и растекшиеся сырники.

Ранее мы писали о том, что телеведущая Юлия Высоцкая показала фото с венчания с Андреем Кончаловским.