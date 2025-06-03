Великобритания может подать в суд на Романа Абрамовича из-за продажи «Челси»

Великобритания может подать в суд на Романа Абрамовича и потребовать от него 2,34 млрд фунтов стерлингов. Об этом сообщает издание Bloomberg.

По информации источника, власти Великобритании намерены подать в суд на российского миллиардера Абрамовича, чтобы взыскать с него 2,34 млрд фунтов стерлингов из выручки от продажи футбольного клуба «Челси». Сумма пойдет на гуманитарную помощь Украине.

В 2022 году Абрамович продал «Челси» после того, как клуб попал под санкции. Средства от продажи он так и не получил: деньги были заморожены на британском счету. Власти Великобритании уже неоднократно заявляли о необходимости передать сумму, однако соглашение до сих пор не достигнуто.

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