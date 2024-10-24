Называют самыми богатыми в России: что известно о детях миллиардера Романа Абрамовича

Российский миллиардер Роман Абрамович был трижды женат и имеет семь детей. У бизнесмена пятеро наследников от второй экс-супруги и еще двое от третьей, передает Lady.mail.ru. В СМИ их называют самыми богатыми детьми России.

Старшую дочь Абрамовича зовут Анна. Ей 32 года и она известна своей бурной личной жизнью. Наследница окончила колледж в Англии и училась в Нью-Йорке. Старший сын миллиардера — Аркадий. Он родился в сентябре 1993 года. Сейчас мужчина владеет нефтегазовой компанией и строит в России теплицы.

Третий ребенок Абрамовича — Софья. Девушка поселилась в Лондоне и рассказывает в соцсетях о своей красивой жизни в антураже фешенебельных отелей и яхт. Арина, одна из младших у миллиардера, родилась в 2001 году. Сейчас она оканчивает учебу в британском колледже.

В 2003 году у Абрамовича родился пятый ребенок. Молодого человека зовут Илья. Про наследника известно только то, что он учился в одной из престижных лондонских школ. Шестым у миллиардера родился мальчик по имени Аарон. Кудряшки сына Абрамовича произвели настоящий фурор в соцсетях. А седьмой в этом списке стала дочка Лея. Она, как и братик Аарон, проживает вместе с мамой в США и ходит в престижную школу.

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