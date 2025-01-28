В Британии раскрыли схему Романа Абрамовича по уклонению от налогов

Российского, израильского и португальского миллиардера Романа Абрамовича обвинили в уклонении от уплаты налогов на свои яхты. Схему введения в заблуждение налоговых органов раскрыло BBC совместно с Бюро журналистских расследований.

Схема обмана налоговых органов раскрыта в отношении яхты Eclipse, которую бизнесмен купил в 2010 году. Журналисты запечатлели его на корабле в Карибском море в 2011 году, который, по информации BBC, был зафрахтован через компанию на Британских Виргинских островах.

По данным источника, наличие яхты выставили, как аренду, чтобы избежать уплаты миллионов евро налога на добавленную стоимость при покупке. Аналогичная схема могла действовать и в отношении других пяти яхт предпринимателя, которые он приобрел в 2000-х годах.

Адвокаты Абрамовича, в свою очередь, заявили, что миллиардер «всегда получал независимые профессиональные налоговые и юридические консультации» и «действовал в соответствии» с ними.

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