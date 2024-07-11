В «Служебном романе» нашли новый киноляп с галстуком Самохвалова

В вышедшей в 1977 году советской трагикомедии «Служебный роман» нашли новый киноляп. Его обнаружили внимательные зрители, пишет РБК Life.

Актер Олег Басилашвили, иcполнивший роль Самохвалова, привлек внимание своим галстуком, меняющим цвет в сценах первого дня. При знакомстве с Калугиной галстук был сине-оранжевым. Позднее герой выходит на перекур с Новосельцевым и Рыжовой, появляясь в кадре в оранжево-серебристом галстуке. При возвращении в кабинет директора предмет одежды вновь становится с синим элементом.

Предполагается, что эти сцены переснимали несколько раз, быть может, даже в разные дни.

Ранее мы писали о другом киноляпе в фильме «Служебный роман». Так, героиня Лии Ахеджаковой – секретарша Верочка – в один и тот же рабочий день оказалась на месте сначала с ярким красным маникюром, а потом без него.

Также сообщалось, что киноляп с прической Михаила Боярского нашли в киноленте «Д'Артаньян и три мушкетера».