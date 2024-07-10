В снятом 46 лет назад «Д'Артаньяне и трех мушкетерах» обнаружили киноляп

В картине «Д'Артаньян и три мушкетера» зрители обнаружили киноляп с прической персонажа Михаила Боярского, которая за секунды кардинально менялась. Об этом сообщает РБК Life.

Внимание зрителей привлек эпизод, показанный примерно на 56-й минуте.

«Лучшая цена за преданность – пистоли», - говорит король Франции, сыгранный Олегом Табаковым.

В этот момент перед ним стоит Д'Артаньян. При этом волосы у Боярского в этом кадре уложены прямо. Однако спустя секунду гасконец подходит к товарищам, король поворачивается к ним лицом, а прическа Д'Артаньяна уже значительно меняется. Его волосы выглядят длиннее, также появляются локоны.

Как уточняет источник, подобные изменения с прической персонажа в этом и других эпизодах происходят на протяжении киноленты многократно.

Ранее зрители нашли киноляп с исчезающим маникюром в фильме «Служебный роман» режиссера Эльдара Рязанова.