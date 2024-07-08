Зрители увидели киноляп в знаменитом советском фильме

В знаменитом советском фильме «Служебный роман» режиссера Эльдара Рязанова обнаружили киноляп с маникюром секретарши. Об этом пишет РБК.

Речь идет о героине Лии Ахеджаковой – секретарше Верочке. В один и тот же рабочий день женщина оказалась на месте сначала с ярким красным маникюром, а потом без него. Несоответствие присутствует в сцене с обучением директора – Людмилы Прокофьевны Калугиной (Алиса Фрейдлих), женским хитростям.

Сначала Верочка демонстрирует ярко-красный маникюр в рабочем кабинете, однако после короткого общения героини вынуждены переместиться в актовый зал, где руки секретарши показаны уже без маникюра.

Напомним, осенью текущего года «Служебный роман» Эльдара Рязанова отпразднует свое 47-летие. Картина рассказывает о робкого холостяке, который решает приударить за строгой и непривлекательной начальницей. Служебный роман, начавшийся из корыстных побуждений, преображает персонажей и пробуждает в них настоящую любовь.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал фильм «Три метра над уровнем неба» из-за ЛГБТ-контента* («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).