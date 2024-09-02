В прокуратуре Парижа раскрыли, как именно Дуров собирается вносить за себя залог

Основатель Telegram Павел Дуров будет вносить залог в размере 5 млн евро (около 503 млн рублей) частями. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Парижа.

«Предполагается, что депозит будет внесен несколькими частями», — рассказали в прокуратуре.

В ведомстве уточнили, что программист уже отправил часть, однако о какой сумме идет речь, неизвестно. При этом причины подобного решения не раскрываются.

Напомним, Павла Дурова задержали по прилете в аэропорту Парижа. Его обвиняют в создании мессенджера, который занимается распространением преступного контента. Позже миллиардера выпустили под залог в 5 миллионов евро. Власти Франции требуют предоставить ключи шифрования от Telegram.

Ранее мы писали, что Дуров до ареста встречался в Дубае с представителями контрразведки Франции.

Также сообщалось, что Дурова сфотографировали на прогулке в компании девушки Юлии Вавиловой.