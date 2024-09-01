Павла Дурова сфотографировали на прогулке в компании девушки Юлии Вавиловой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Создателя Telegram Павла Дурова впервые после ареста в Париже заметили на прогулке. Папарацци сфотографировали его вместе со спутницей Юлией Вавиловой. Пару сняли на Елисейских полях. На кадрах Дуров и его девушка одеты в черные вещи, а глаза предпринимателя скрыты под темными очками.

Источники сообщают, что Дуров активно ищет комфортное жилье в центре Парижа на время судебного процесса.

Напомним, Павла Дурова задержали по прилете в аэропорту Парижа. Его обвиняют в создании мессенджера, который занимается распространением преступного контента. Позже Дурова выпустили под залог в 5 миллионов евро. Власти Франции требуют предоставить ключи шифрования от Telegram.

Ранее мы писали о том, что Ирина Болгар пожаловалась на Павла Дурова, который заблокировал карты своих детей.