Павел Дуров до ареста встречался в Дубае с представителями контрразведки Франции

Основатель Telegram Павел Дуров до ареста встречался в Дубае с представителями Главного управления внутренней безопасности Франции (DGSI). Как рассказал источник газеты Libération, после этого бизнесмен дал согласие на обмен информацией, благодаря которой было предотвращено несколько терактов.

При этом собеседник издания подчеркнул, что Дуров отказался раскрывать данные, составляющие военную тайну.

Кроме того, после задержания в Париже 24 августа Павел якобы согласился сотрудничать с французскими правоохранителями и даже предоставил им пароли от своего смартфона, сообщает Газета.Ru.

Напомним, Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в рамках предварительного расследования по делу о борьбе с киберпреступностью. Миллиардера поместили под арест и предъявили обвинение в 12 преступлениях. 28 августа состоялся суд, после которого бизнесмена выпустили под залог в размере 5 миллионов евро. Ему запрещено покидать Францию.

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что Дуров не раскроет западным странам чувствительную для России информацию.