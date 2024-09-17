В Подмосковье двухлетний ребенок нашел гранату во время прогулки

В подмосковном Одинцово двухлетний ребенок нашел во время прогулки гранату с заржавевшим корпусом. Опасную находку малыш принес домой.

Как сообщает Telegram-канал Mash, ребенок, предположительно, нашел гранату РГД-33 времен Великой Отечественной войны. Когда он принес ее домой, мама мальчика сразу же вызвала экстренные службы. Приехавшие на место саперы забрали взрывоопасный предмет на экспертизу.

До этого в Екатеринбурге бывший участник СВО ворвался в салон красоты с гранатой и напал на экс-возлюбленную. Женщину увезли на скорой в больницу.

Также мы писали, что желавший служить в ВС РФ петербуржец подорвался на гранате во дворе дома. Прибывшие на месте сотрудники полиции изъяли цилиндрический предмет. 45-летний мужчина до случившегося проходил медицинскую комиссию, однако его не взяли в армию из-за гепатита.