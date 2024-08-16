В Париже ограбили дипломата из Новой Зеландии

Двое вооруженных мужчин ограбили дипломата из Новой Зеландии в его доме в Париже. Об этом сообщает издание Parisien со ссылкой на собственные источники.

Уточняется, что ЧП произошло накануне в 7-м округе Парижа. Неизвестные проникли в квартиру 34-летнего дипломата на проспекте Рапп, где связали жертву и похитили его личные вещи. Сумма ущерба в настоящий момент не установлена.

Сотрудники полиции оперативно прибыли на место инцидента, однако преступники смогли скрыться на машине с поддельными номерными знаками.

Ранее мы писали, что в Ленинградской области депутат лишился должности из-за двойного гражданства.

Также стало известно, что в России призвали возбудить дело против итальянских журналистов после видео из Суджи.