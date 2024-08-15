Выложили репортаж из Суджи: на итальянских журналистов призвали возбудить уголовное дело за пересечение границы РФ

В России призвали возбудить уголовное дело в отношении итальянских журналистов по статье о незаконном пересечении границы РФ и объявить их в розыск.

Об этом говорится в публикации Telegram-канала «Два майора».

«На итальянских журналистов надо возбудить уголовное дело за незаконное пересечение Государственной границы России», - сказано в ней.

Первая и вторая части соответствующей статьи УК РФ предусматривают наказание сроком до пяти лет лишения свободы.

Источник отметил, что журналисты выложили репортаж из Суджи. Однако видео «прошло жесткую цензуру врага». В ролике заблюрены элементы топопривязки, по которым можно было определить, как ВСУ двигались к населенному пункту.

14 августа сообщалось, что власти РФ объявили обязательную эвакуацию из поселка Глушково Курской области. Такое решение принял оперштаб.