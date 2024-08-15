Депутата Всеволожского городского поселения и муниципального района Рубика Сукиасяна уволили из-за двойного гражданства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ленобласти.

По информации ведомства, проверка надзорного органа показала, что у Сукиасяна имеется паспорт иностранного государства. Подобный факт стал «безусловным основанием» для прекращения его полномочий в качестве мундепа.

Помимо этого, сейчас рассматривается административный иск городского прокурора к совету депутатов данного МО об оспаривании бездействия. Оно якобы выразилось в том, что Сукиасяна не отстранили с должности раньше, поскольку закон запрещает депутатам быть гражданами еще одной страны.

Ранее мы писали, что в Курской области бабушка спасла внука от расстрела ВСУ. Ей удалось убежать в огород, а после освободить внука, которого связали боевики.

Также военкор Харченко рассказал, что ВСУ сделали заготовки для вброса в медиа по мере необходимости.