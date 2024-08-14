«Сделано, чтобы запугивать российское общество»: военкор рассказал о «заготовках» ВСУ

ВСУ сделали «заготовки» для вбрасывания в информационное по мере необходимости. Об этом сообщил военкор Александр Харченко.

По его словам, «линия фронта в Курской области стабильна», однако украинские ресурсы подают информацию таким образом, что «складывается впечатление продолжающегося прорыва».

Харченко заявил, что в данном случае работает выстроенная ВСУ система психологической борьбы.

«Они взяли под контроль большинство информационных потоков и грамотно ими оперируют… Подразделения заходили в наши населенные пункты и делали фотоотчёт. Однако, выпускают эти "консервы" по мере необходимости. Это сделано для того, чтобы поддерживать в эйфории свое общество и запугивать российское», - заявил военкор.

В результате, говорит он, получаются два измерения – реальное положение и «медийная картинка».

«За счет централизации и планирования информационных потоков даже в случае отступления на линии фронта в информационное пространство будет вбрасываться огромное количество "заготовок"», - высказался военкор РИА Новости в авторском Telegram-канале Свидетели Байрактара.

В ответ на заявления России о контроле над населенниками ВСУ будут выдавать неопубликованные видео, утверждает Харченко. Он считает, что это сделано с целью «посеять панику и убить веру в российскую армию».

Ранее артист эстрады Владимир Винокур назвал ошибкой решение ВСУ пойти на Курскую область.