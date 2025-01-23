В Кремле прокомментировали номинацию Юры Борисова на «Оскар»

В Кремле не считают, что номинация актера Юры Борисова на премию «Оскар» за роль в фильме «Анора» свидетельствует о конце политики «отмены» российской культуры на Западе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет», — ответил чиновник на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС .

Напомним — о том, что Борисов вошел в список претендентов на «Оскар» в номинации «Лучший актер второго плана», стало известно ранее днем 23 января. Помимо него в шорт-листе — Эдвард Нортон, Гай Пирс, Джереми Стронг и Киран Калкин, ранее в этом году получивший «Золотой глобус».

«Анора» — произведший настоящий фурор фильм голливудского режиссера Шона Бейкера с российскими актерами Юрой Борисовым и Марком Эдельштейном. В центре повествования — история беспутного сына олигарха Вани, который женится на бруклинской стриптизерше, и попытки его родителей расстроить брак. Картина уже получила Золотую пальмовую ветвь Каннского фестиваля и шесть номинаций на «Оскар» — в том числе за лучший сценарий и монтаж, а также в главной категории «Лучший фильм».

Ранее о номинации Борисова высказались Михаил Швыдкой и Карен Шахназаров.