Актер Юра Борисов номинирован на «Оскар» за роль в фильме «Анора»

Российский актер Юра Борисов, получивший огромную популярность на Западе после роли в фильме Шона Бейкера «Анора», номинирован на премию «Оскар». Об этом Американская киноакадемия сообщила 23 января на своей официальной странице в соцсети X (бывш. Twitter).

В номинации «Лучший актер второго плана» Борисов поборется за заветную статуэтку с четырьмя другими претендентами. Соперников российской звезды можно назвать настоящими тяжеловесами кинематографа — это Эдвард Нортон, Гай Пирс, Джереми Стронг и Киран Калкин, ранее в этом году обошедший всех остальных, включая Борисова, на премии «Золотой глобус».

Напомним, дата оглашения номинантов на «Оскар» несколько раз переносилась их-за бушующих в Калифорнии лесных пожаров. Церемония вручения статуэток запланирована на 2 марта, она пройдет в Лос-Анджелесе.

Ранее мы писали о том, что Борисов назвал поэта Пушкина «крутым чуваком».