Швыдкой и Шахназаров скептично высказались о номинации на «Оскар» Борисова
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Швыдкой и Шахназаров скептично высказались о номинации на «Оскар» Борисова. Об этом сообщает 360.ru.
Телеведущий и бывший министр культуры России Михаил Швыдкой в беседе с aif.ru заявил, что не верит в победу Юры Борисова на «Оскаре».
«Номинировали и номинировали. Он его не получит, не более того. Даже комментировать это не хочу», — заявил артист.
При этом режиссер Карен Шахназаров тоже со скепсисом отнесся к новостям о номинации актера на премию. По словам режиссера, Борисов снимался в американском фильме, поэтому никакой политической подоплеки в этом нет.
«В принципе, он здесь выступает как американский актер. Российских актеров отдельно не номинируют. Он снимался в американской картине, его номинировали. Но я бы не сказал, что это имеет какое-то принципиальное значение», — рассказал он.
Отдельно Шахназаров похвалил актерский талант Борисова и пожелал ему удачи.
Ранее мы писали о том, что 32-летний актер Юра Борисов встретился с Анджелиной Джоли на «Золотом глобусе».