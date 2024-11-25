В Екатеринбурге отменили выступление правнучки Никиты Хрущева после претензий общественников. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Организаторы заявили, что мероприятие отменено «по техническим причинам».

Нину Хрущеву попросили проверить на шпионаж, наказать за призывы к развалу России и запретить ей выступать с лекциями в РФ. Правнучка политика уже много лет проживает в США.

На данный момент ни Нина, ни ее представители не комментировали отмену мероприятия.

Ранее сообщалось, что активисты пытаются отменить концерты Лолиты Милявской по всей России. Причиной этого стало участие певицы в «голой вечеринке» в декабре 2023 года. Подробности читайте здесь.

Также мы писали, что Валентина Матвиенко пошутила над фамилией первого замминистра здравоохранения РФ.