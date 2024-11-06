Опубликовано 06 ноября 2024, 14:261 мин.
«Не очень вам повезло»: Валентина Матвиенко начала обращение к чиновнику с шутки про его фамилию
Валентина Матвиенко пошутила над фамилией первого замминистра здравоохранения РФ.
© HANDOUT/AFP/East News
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко начала обращение к первому заместителю министра здравоохранения РФ Владимиру Зеленскому с шутки про его фамилию. По мнению председателя верхней палаты парламента, чиновнику «не очень повезло».
Кадры с пленарного заседание опубликовал ТАСС.
«То, что первый, хорошо, но с фамилией не очень вам повезло, честно говоря. Громко нигде не называйте», - произнесла Матвиенко.
Зеленский развел руками и посмеялся над словами спикера Совфеда.
Ранее она рассказала любимый анекдот на женском форуме. Шутка характеризует женщин. Матвиенко рассказала, что две женщины вышли одновременно из тюрьмы после 10-летнего срока и два часа проговорили за воротами.
Источник фото:HANDOUT/AFP/East News
Источник:ТАСС
Автор:Лилия Караева