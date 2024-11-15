Концерты Лолиты Милявской в России оказались под угрозой срыва: известно, что случилось

Общественники пытаются отменить концерты певицы Лолиты Милявской по всей России. Активисты «Русской общины» считают, что оскандалившейся на «голой вечеринке» в декабре 2023 года артистке надо запретить выступать.

Как пишет E1.RU, они пообещали встречать 61-летнюю Милявскую во всех городах, куда она приедет с гастролями. Ближайшее выступление Лолиты запланировано 27 ноября в Екатеринбурге. Организаторы концерта подтвердили изданию, что мероприятие состоится.

Ранее Милявская пожаловалась, что 50 человек пытались сорвать ее концерт в Ярославле, который состоялся 10 ноября. Исполнительница хита «На Титанике» отметила, что все случилось перед началом мероприятия. Она вышла из машины и увидела толпу недовольных.

Позже Лолита сообщила, что «какая-то тетка» написала на нее донос и потребовала проверить. Артистка считает, что женщине следует обратиться к наркологу.

Напомним, что после «голой вечеринки» у Лолиты в начале 2024 года сорвался концертный тур по городам России. Отмены продолжились и осенью. Так, в подмосковном Раменском не состоялось выступление артистки 17 октября. Местные власти отменили концерт «в связи с социальной напряженностью».